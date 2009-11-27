И.о. гендиректора «АэроСвита» назначен Трескунов

Исполняющим обязанности генерального директора авиакомпании "АэроСвит" назначен Евгений ТРЕСКУНОВ - заместитель гендиректора компании по стратегическому развитию, председатель Наблюдательного совета ООО «АэроСвит курорт».

Как сообщили УНИАН в компании, соответствующее решение о назначении принял Набсовет «АэроСвита» 19 ноября.

НС также освободил от занимаемой должности генерального директора авиакомпании «АэроСвит» Костадина БОТЕВА.

Напомним, К.БОТЕВ ранее, в ноябре т.г., написал заявление об уходе с занимаемой должности.

Вопрос назначения гендиректора "АэроСвита" будет рассматриваться на ближайшем собрании акционеров в декабре т.г.

Как сообщал УНИАН, на заседании Набсовета 16 ноября Олег БЕРЕЖНОЙ был назначен первым заместителем генерального директора – исполнительным директором компании «АэроСвит». К.БОТЕВ был назначен гендиректором «АэроСвита» в ноябре 2008 года.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году и на сегодняшний день является крупнейшим украинским авиаперевозчиком с разветвленной маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 15 судов Boeing. "АэроСвит" обслуживает свыше 60 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.