Состоится презентация контейнерных поездов «Викинг» и «ZUBR»

2 декабря 2009 года в Одессе состоится презентация поездов комбинированного транспорта «Викинг» и «ZUBR».

В мероприятии примут участие заместители Министра транспорта и связи Владимир Бадагов и Петр Кравчук, генеральный директор Укрзализныци Михаил Костюк, начальник Одесской железной дороги Илья Левицкий.

На презентацию также приглашены представители Турецкой, Азербайджанской, Грузинской, Литовской, Латвийской, Эстонской и Казахстанской железных дорог, морских и портовых экспедиторских компаний, а также государственной пограничной и таможенной служб Украины.

Одесская железная дорога приглашает представителей СМИ принять участие в освещении мероприятия. Для журналистов организован транспорт для участия во всех мероприятиях.

Аккредитация на все мероприятия обязательна.

Аккредитоваться необходимо до 15:00 1 декабря 2009 года по телефонам: (048) 727-10-07, (048) 725-79-98, (050) 390-28-15, (067) 811-00-85.