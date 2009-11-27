Гриценко выступает за отмену техосмотра частного автотранспорта

Кандидат на пост Президента Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО в который раз отмечает необходимость отмены государственного технического осмотра частного автотранспорта.

Об этом идет речь в переданном УНИАН пресс-службой политика заявлении А.ГРИЦЕНКО.

“Государственный технический осмотр автотранспорта – это поборы, унижения и сплошной обман. Эта процедура не имеет ничего общего с безопасностью дорожного движения”, - отметил он.

А.ГРИЦЕНКО напомнил, что в мае 2009 года внес в парламент законопроект № 5066, в котором предлагает полностью отменить государственный техосмотр частного автотранспорта.

“Я уверен, что данный закон будет, в конце концов, принят. Талончик о прохождении техосмотра, который висит на лобовом стекле автомобиля, никоим образом не гарантирует его исправность. Любой водитель это подтвердит”, - заметил политик.

По его мнению, нынешний технический осмотр является “лишь унижением водителей, с которых совокупно собираются многомиллиардные поборы”.

“10 тысяч офицеров ГАИ, чиновников в погонах, издеваются над 9 миллионами водителей. Это нужно прекратить”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2009 года Верховная Рада Украины не поддержала проект закона, внесенный народным депутатом А.ГРИЦЕНКО, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отмены государственного технического осмотра транспортных средств.

Принятие данного законопроекта заблокировали депутаты из фракции БЮТ и группы “Народная самооборона”.