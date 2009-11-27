Гриценко выступает за отмену техосмотра частного автотранспорта
Как бесполезные и унизительные
Кандидат на пост Президента Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО в который раз отмечает необходимость отмены государственного технического осмотра частного автотранспорта.
Об этом идет речь в переданном УНИАН пресс-службой политика заявлении А.ГРИЦЕНКО.
“Государственный технический осмотр автотранспорта – это поборы, унижения и сплошной обман. Эта процедура не имеет ничего общего с безопасностью дорожного движения”, - отметил он.
А.ГРИЦЕНКО напомнил, что в мае 2009 года внес в парламент законопроект № 5066, в котором предлагает полностью отменить государственный техосмотр частного автотранспорта.
“Я уверен, что данный закон будет, в конце концов, принят. Талончик о прохождении техосмотра, который висит на лобовом стекле автомобиля, никоим образом не гарантирует его исправность. Любой водитель это подтвердит”, - заметил политик.
По его мнению, нынешний технический осмотр является “лишь унижением водителей, с которых совокупно собираются многомиллиардные поборы”.
“10 тысяч офицеров ГАИ, чиновников в погонах, издеваются над 9 миллионами водителей. Это нужно прекратить”, - отметил он.
Как сообщал УНИАН, 1 июня 2009 года Верховная Рада Украины не поддержала проект закона, внесенный народным депутатом А.ГРИЦЕНКО, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отмены государственного технического осмотра транспортных средств.
Принятие данного законопроекта заблокировали депутаты из фракции БЮТ и группы “Народная самооборона”.