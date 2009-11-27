Укрзализныця получила свыше 40 млн. грн.

За счет переключения грузопотока с автомобильного на железнодорожный транспорт за 10 месяцев т.г. дополнительно перевезено 590,24 тыс. тонн грузов и получено дополнительно свыше 40 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве напоминают, что за 10 месяцев 2009 года железные дороги перевезли свыше 320 млн. тонн грузов, в частности 176 млн. тонн — во внутреннем сообщении; 88 млн. тонн экспортных, 18,7 млн. тонн импортных и 37 млн. тонн транзита.

В октябре объемы перевозок увеличились на 7,65%, сравнительно с прошлым годом, в том числе, импортные перевозки — на 13,2%, экспортные перевозки — на 9,5% и перевозка во внутригосударственном соединении — на 6,6%.

В октябре т.г., сравнительно с соответствующим периодом прошлого года, на 16,3% увеличился объем перевозки химических и минеральных удобрений. Также увеличились объемы транзитных перевозок: сравнительно с сентябрем текущего года, на 166,2 тыс. тонн или на 4,6%.

Отмечается, что достигнутое увеличение объемов состоялось не только благодаря перевозке таких «традиционных» для железной дороги грузов, как каменный уголь, руда, строительные материалы, черные металлы, зерновые грузы, но и как результат проведения дополнительных мероприятий по поиску новых клиентов.