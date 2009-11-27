life:) запустила шлюз приграничного роуминга

Оператор мобильной связи компания «Астелит» (ТМ life:)) запустил шлюз приграничного роуминга (Border Roaming Gateway), призванный защитить абонентов, находящихся возле границы, от случайного перехода в сеть иностранного оператора.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Шлюз активирован во всех приграничных областях Украины для удержания абонентов от автоматического перехода в сети операторов большинства соседствующих с Украиной стран: России, Беларуси, Молдовы, Венгрии, Польши, Турции и Румынии. Благодаря запуску шлюза, абоненты life:) будут удерживаться в сети оператора везде, где есть покрытие. Особенно это важно для жителей и гостей Одесской, Черниговской, Луцкой, Закарпатской, Харьковской и Львовской областей, где, по данным компании, случается наибольшее количество автоматических переходов в роуминг.

Справка УНИАН. Национальный оператор мобильной связи life:) обслуживает 11,8 миллионов абонентов (по состоянию на третий квартал 2009 года). Сеть life:) обеспечивает покрытие территории, на которой проживает 94,8% населения страны, и предоставляет возможность роуминга в 172 стране благодаря 455 роуминг-партнерам.