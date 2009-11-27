В Днепропетровской обл. объем пассажироперевозок сократился

В Днепропетровской области за 10 месяцев 2009 г. объем пассажирских перевозок сократился относительно 10 месяцев 2008 г. на 8,8% - до 531,4 млн. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Общий пассажирооборот за указанный период составил 9 млрд. пасс./км, что на 6,4% меньше, чем в январе-октябре прошлого года.

Железнодорожным транспортом региона перевезено 31,2 млн. пассажиров, что практически соответствует показателю января-октября 2008 г. При этом пассажирооборот сократился на 6,7% и составил 3 млрд. пасс./км.

Автомобильным транспортом, с учетом объемов, выполненных физическими лицами предпринимателями, перевезено 314,4 млн. пассажиров против 328,2 млн. пассажиров за 10 месяцев 2008 г. Пассажирооборот сократился на 8,7% - до 4,1 млрд. пасс./км.

За счет более интенсивной работы предприятий авиационного транспорта области на внутренних рейсах в январе-октябре 2009 г. количество перевезенных пассажиров возросло на 48% - до 548,3 тыс. человек. Пассажиропоток увеличился в 1,6 раза и составил 602,9 млн. пасс./км.