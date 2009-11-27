Пассажиры в этом году менее активно покупают билеты на новогодние праздники.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные сегодня на пресс-конференции привел начальник пассажирской службы Юго-Западной железной дороги Александр БОЛДОВ.

«Мы анализируем количество проданных билетов каждый день по сравнению с прошлым годом, где-то, порядка, на 20% идет уменьшение реализации», - сказал он. При этом А.БОЛДОВ не назвал причин этого.

В то же время, он отметил, что Юго-Западная железная дорога рассчитывает перевезти в новогодне-рождественский период пассажиров на уровне прошлого года, когда дополнительно в период праздников было перевезено около 200 тыс. пассажиров.

По словам А.БОЛДОВА, пассажиропоток в эти праздники увеличивается вдвое: если ежесуточно на вокзале Киев-Пассажирский обслуживается 40 тыс. пассажиров, то в предновогодние дни – 80 тысяч.

Как отметил он, 28-30 декабря предвидятся «самые выездные даты». Он также сообщил, что на сегодня билеты во всех направлениях есть.

В частности, на сегодня в западном направлении на период праздников реализовано уже 53% мест, в Крым - 34%, 25% - в одесском направлении, 56% - Донецк, 26% - Днепропетровск, 30% - южное направление (Харьков, Полтава).

А.БОЛДОВ отметил, что на сегодня ЮЗЖД назначила 9 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники на 42 рейса (186 вагонов) в направлениях Ужгорода, Симферополя, Москвы, Чопа, Львова. Дополнительно планируется задействовать 150 вагонов для пополнения составов графиковых поездов. Кроме того, железнодорожники будут изучать спрос и назначать дополнительные прицепные вагоны или поезда.

ЮЗЖД использует весь существующий подвижной состав, в целом сегодня в перевозках задействовано 904 пассажирских вагона.