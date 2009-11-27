Военизированная охрана ОЖД раскрыла краж на 54 тыс. грн.

В ходе проведения мероприятий по борьбе с преступностью и соблюдению правопорядка на Одесской железной дороге за 10 месяцев 2009 г. работники военизированной охраны раскрыли 61 случай разворовывания грузов и материальных ценностей на общую сумму свыше 54 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, из них 6 краж груза (на сумму 1 807 грн.) и 55 краж материальных ценностей железной дороги (свыше 52 тыс. грн.). Как правило, объектами разворовываний становятся чугунные слитки, металлолом и уголь.

В результате, было задержано 89 лиц, по вышеуказанным преступлениям возбуждено 33 уголовных и административных дела.

По информации пресс-службы "Укрзализныци", для предупреждения краж личный состав военизированной охраны принимает участие в рейдах, которые проводятся работниками линейных отделов транспортной милиции с целью выявления пунктов приема металлолома. За 10 месяцев этого года было проведено 196 таких рейдов, в ходе которых закрыто 6 пунктов.