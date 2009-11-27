ОЖД недополучила свыше 13 млн. грн. за перевозку льготников

Одесская железная дорога (ОЖД) с начала года недополучила 13,3 млн. грн. за перевозку льготных категорий пассажиров в пригородном сообщении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОЖД.

Отмечается, что в текущем году резко уменьшились суммы компенсаций за перевозку льготных категорий пассажиров. Так, по Одесской области перевезены пассажиры льготных категорий на сумму 13,5 млн. грн, а компенсировано только 5,3 млн. грн., что на 0,2 млн. грн меньше, чем в 2008 году.

По данным предприятия, в 2009 году в связи с кризисом резко уменьшились доходы от грузовых перевозок, ранее рентабельных, за счет которых покрывались убытки от пассажирских, в том числе, пригородных перевозок. Так, грузооборот уменьшен на 20,2%, перевозка транзитных грузов — на 31%. Всего перевезено грузов на 21% меньше, чем в прошлом году.

Для стабилизации ситуации Одесская железная дорога в этот период уменьшила эксплуатационные расходы на 2,8% за счет снижения объемов капитального ремонта основных фондов и экономии фонда оплаты труда. В то же время, в отличие от общих показателей, эксплуатационные расходы в пригородном сообщении уменьшить не удалось – они, наоборот, выросли.

Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день проблему убыточности пригородных перевозок железная дорога решает самостоятельно. При этом на ОЖД считают, что путей решения этой проблемы два: повышение стоимости проезда до экономически обоснованного уровня или финансовая помощь государства и местных администраций.