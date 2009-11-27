Три украинские авиакомпании исключены из черного списка ЕС

Три украинских авиакомпании исключены из перечня запрещенных в ЕС, одной разрешено возобновить деятельность.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено Еврокомиссией сегодня в результате 12-го пересмотра черного списка авиакомпаний, которым запрещено летать в ЕС.

Согласно решению, из перечня исключены Volare Aviation Enterprise и Ukrainian Cargo Airways - ”Украинская авиационная транспортная компания”, которые утратили свои сертификаты на осуществление авиаперевозок, а также авиакомпания “Мотор Сич”.

Кроме того, Еврокомиссия разрешила компании “Украинско-средиземноморские авиалинии” возобновить полеты в Европу, но лишь одним самолетом.

Как сообщал УНИАН, 4 июля 2007 года Еврокомиссия добавила в черный список первую украинскую компанию - Volare Aviation Enterprise. 11 сентября 2007 года Европейская комиссия в перечень “запрещенных компаний” внесла компанию “Украинско-средиземноморские авиалинии”.

11 апреля 2008 года список пополнился Ukrainian Cargo Airways - ”Украинской авиационной транспортной компанией”, которая является государственным предприятием Министерства обороны и предоставляет услуги по грузовым перевозкам самолетами Ил-76, Ан-26, Ан-12 и пассажирским – Ту-154.

В апреле 2009 г. Еврокомиссия внесла в черный список авиакомпаний еще одну украинскую – «Мотор Сич».

16 апреля этого года председатель Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ сообщил УНИАН, что Украина планирует еще до конца этого года добиться исключения из черного списка по меньшей мере двух украинских компаний: Украинско-средиземноморских авиалиний и Украинской авиационной транспортной компании. Компанию Volare планируют вывести из списка, аннулировав сертификат, поскольку она еще в 2008 году прекратила свое существование.

Впервые черный список авиакомпаний был составлен в марте 2006 года.