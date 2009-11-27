«Укрбуд», «Укрмонтажспецбуд», «Укртрансбуд» и «Укрметротунельбуд» будут разгосударствлены

Украинская строительная корпорация «Укрбуд», Украинская государственная корпорация по транспортному строительству «Укртрансбуд», Украинская государственная корпорация по выполнению монтажных и специальных строительных работ «Укрмонтажспецбуд» и Украинская корпорация по строительству метрополитенов и тоннелей «Укрметротунельбуд» будут разгосударствлены до 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили представители вышеуказанных корпораций сегодня на заседании коллегии Министерства регионального развития и строительства.

Как пояснил министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА, поскольку, согласно решению правительства, государственные корпорации должны быть приватизированы до 2010 года, министерство инициировало рассмотрение этого вопроса среди государственных строительных корпораций. При этом в составе этих корпораций преобладают предприятия негосударственной формы собственности, а также предприятия, деятельность которых прекращена.

По словам президента корпорации «Укрбуд» Юрия ПЕЛЫХА, его корпорация готова завершить свою деятельность как орган государственного управления в 2012 году.

В «Укрбуд» на договорных основах входит более 400 предприятий. При этом доля государственных предприятий в корпорации составляет 16% (39 предприятий, из которых 13 находятся на разных стадиях ликвидации, банкротства, передачи местным органам).

Вице-президент корпорации «Укртрансбуд» Борис КОНОВАЛ сообщил, что в корпорацию входит 31 предприятие, из них шесть – государственной формы собственности, в т.ч. одно предприятие-банкрот. Он отметил, что реорганизацию корпорации планируется завершить в четвертом квартале 2011 года, и она пройдет в три этапа: подготовка к приватизации шести предприятий, непосредственно приватизация и разгосударствление дирекции корпорации. Б.КОНОВАЛ уточнил, что приватизация предприятий будет происходить путем выкупа акций коллективом предприятий.

По данным президента корпорации «Укрмонтажспецбуд» Анатолия ПУШКАРЯ, согласно разработанному плану, завершение реорганизации корпорации запланировано на конец 2011 года. Доля государственных предприятий в ее составе составляет 13% (17 предприятий, из них семь не работают, одно – банкрот).

Первый вице-президент корпорации «Укрметротунельбуд» Александр ОХОТНИКОВ отметил, что завершить реорганизацию корпорации планируется в первой половине 2010 года. По его данным, у корпорации в управлении нет государственного имущества. В состав корпорации на договорных основах входят ОАО «Харьковметрострой» и ОАО «Днепрометрострой», управление которыми осуществляют региональные отделения Фонда госимущества (по 51% акций).

По мнению В.КУЙБИДЫ, проектную документацию по строительству станций метрополитена, которая является стратегически важной для государства, необходимо оставить в ведении госструктуры, а строительные работы могут выполнять предприятия разных формы собственности.

Министр также отметил, что коллегия решила в понедельник, 30 ноября, направить в Кабинет Министров обращение, в котором предлагается в Госбюджете-2010 предусмотреть 40-50% необходимых средств для проведения ремонта жилого фонда, которым управляют государственные строительные корпорации, с целью его передачи на баланс органам местного самоуправления. Предполагается, что остаток недостающих для ремонта домов средств возьмут на себя органы местного самоуправления, которым жилье будет передаваться на баланс.