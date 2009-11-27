Участники рынка ККЭ намерены обратиться в АМКУ

Участники рынка кабельной канализации электросвязи (ККЭ) приняли решение обратиться в Антимонопольный комитета Украины (АМКУ) с предложением признать ККЭ единым рынком, после чего признать монопольное положение на этом рынке государственного оператора – компании «Укртелеком».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании Vega, соответствующее решение принято по итогам круглого стола, посвященного проблемам регулирования рынка доступа к ККЭ, в частности тарифов за услуги доступа, с участием представителей компаний-провайдеров телекоммуникационных услуг, в том числе «Укртелекома», Vega, «Атраком», «Адамант», «Велтон.Телеком», «Датагруп», «КрымТел», «ТопНет», «Фринет», представителей украинских операторов мобильной связи, Интернет-Ассоциации Украины и пр.

Согласно сообщению, второе обращение будет отправлено в адрес Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и связи с просьбой принять к рассмотрению законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О телекоммуникациях». Как отмечается в сообщении, это позволит регулировать рынок доступа к ККЭ с помощью государственных регуляторов.

«Все участники рынка выразили единогласное мнение, что, несмотря на официальное отсутствие монопольного статуса, «Укртелеком» является государственным монополистом на рынке доступа к ККЭ, поскольку владеет более чем 90% общего ресурса ККЭ, что дает ему возможность диктовать цены на таком важном рынке», - отмечают в компании Vega.

По ее информации, также участники круглого стола отметили, что на рынке отсутствует прозрачный механизм формирования тарифов на услуги, и это дает возможность собственнику ККЭ, препятствовать работе других операторов.

Генеральный директор ОАО «Фарлеп-Инвест» (группа Vega) Юрий ЧУЙКОВ акцентировал внимание участников круглого стола на альтернативном проекте «Порядка формирования тарифов на использование кабельной канализации электросвязи», разработанном совместно с участниками телекоммуникационного рынка. По его словам, фактические затраты компании «Укртелеком» на обслуживание ККЭ в несколько раз выше среднерыночных.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Укртелеком» с 1 июля 2009 года увеличил тарифы за услуги доступа и использования кабельной канализации электросвязи в 6-8 раз по сравнению с действующими ранее. Выражая несогласие с ценовой политикой государственного монополиста, негосударственные операторы фиксированной связи обратились в Антимонопольный комитет Украины и Национальную комиссию по вопросам регулирования связи (НКРС) с целью урегулировать сложившуюся ситуацию.

Распоряжением КМУ «Вопрос доступа к кабельной канализации» от 17 июля 2009 года №833-р было предписано НКРС разработать и утвердить Порядок доступа к кабельной канализации электросвязи. 23 июля т.г. НКРС своим решением №1607 утвердила «Порядок доступа к кабельной канализации электросвязи». Поскольку данным документом предусмотрено, что ежемесячная плата за использование места в канале кабельной канализации электросвязи определяется на основании себестоимости данных работ, АМКУ предложил Нацкомиссии в кратчайшие сроки разработать и утвердить Методику расчета себестоимости использования ККЭ. На сегодняшний день НКРС этот документ не разработала.

Справка УНИАН. Телекоммуникационная группа Vega – крупнейший негосударственный оператор украинского рынка фиксированной связи, который входит в телекоммуникационное направление группы СКМ. Vega занимает лидирующие позиции на рынке Украины в сегменте предоставления услуг фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет и передачи данных.

Vega появилась на рынке телекоммуникаций Украины в результате объединения крупнейших телекоммуникационных групп Украины «Фарлеп» и «Оптима Телеком», а также компаний «Укомлайн», «ЦСС», IP Telecom, «Матрица», «Вилком» и многих других.

На сегодняшний день объединенный оператор присутствует в 40 городах и 2 населенных пунктах 17 областей Украины. Полный спектр услуг Vega предоставляет в 37 населенных пунктах Украины.

Оперативный менеджмент телекоммуникационной группы Vega осуществляет компания ОАО "Фарлеп-Инвест".