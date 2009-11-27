Поступления штрафов за нарушение ПДД составили 763,6 млн. грн.

Поступления административных штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) за период с 5 января по 26 ноября 2009 года составили 763 млн. 602 тыс. 158,93 грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного казначейства Украины.

По данным Госказначейства, поступления в государственный бюджет составили 381 млн. 801 тыс. 094,51 грн., в местные бюджеты – 381 млн. 801 тыс. 064,42 грн.

Также сообщается, что в пятерку лидеров по объемам поступлений штрафов за нарушения ПДД на 27 ноября т.г. являлись Киев (81 млн. 928 тыс. 914,9 грн.), Днепропетровская (58 млн. 656 тыс. 869,54 грн.), Донецкая (55 млн. 834 тыс. 798,39 грн.), Одесская (55 млн. 134 тыс. 508,91 грн.) области и Автономная Республика Крым (47 млн. 700 тыс. 803,87 грн.).

Как сообщал УНИАН, в Украине с 16 ноября 2008 года вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Данным законом предусмотрено увеличение штрафов за правонарушение в сфере безопасности дорожного движения. В среднем штраф за правонарушение составляет 85-100 грн. Значительно повышается ответственность за осуществление грубых нарушений Правил дорожного движения, в частности, штраф за проезд на запрещенный сигнал светофора составляет 170-204 грн., а за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии – 1360-2550 грн.

За грубые и систематические нарушения Правил дорожного движения решения о наказании в виде лишения права управления транспортным средством или взимания штрафа значительного размера будут приниматься только судом.