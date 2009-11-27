"Киевстар", МТС и life:) надеются на проведение конкурса по 3G

Мобильные операторы «Киевстар”, МТС-Украина и life:) рассчитывают на проведение конкурса по лицензиям 3G в ближайшее время. Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии регулирования связи.

«Я надеюсь, что в ближайшее время тендер состоится. В условиях, которые сложились сегодня, мы понимаем, что проводить конкурс будет неуместно. Мы понимаем, что Министерство обороны нам эти частоты практически не даст, а потому нужно разрешить этот конфликт и вернуться к тендеру при более прозрачных и понятных условиях», – сказал директор по корпоративному управлению и контролю ЗАО «Украинская мобильная связь»(ТМ “МТС-Украина”) Олег ПРОЖИВАЛЬСКИЙ.

В свою очередь, президент ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» Игорь ЛИТОВЧЕНКО отметил: «Конечно, хотелось бы сегодня принять участие в тендере, но мы понимаем, что стали заложниками политической борьбы, мы обязательно будем поддерживать Комиссию в дальнейшем».

Надежду на то, что тендер состоится, также высказали и в Астелите (ТМ life:)). «Хотим подчеркнуть, что действительно назрело время для лицензии третьего поколения, и мы готовы поддерживать и внедрять этот стандарт. При сегодняшних условиях невозможно провести тендер. Надеемся, что тендер состоится в ближайшем будущем», – отметил главный исполнительный директор ООО «Астелит» Тансу ЕЭН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 ноября, на внеплановом заседании НКРС было принято решение об отмене тендера (открытого аукциона) на получение лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии „Цифровая сотовая радиосвязь ІМТ-2000 (UMTS)”.

«Учитывая Указ Президента Украины от 25.11.09 «О приостановке действия некоторых положений распоряжения Кабинета Министров Украины от 11 ноября 2009 года № 1361» и во исполнение предписания Генеральной Прокураторы Украины от 26.11.09 «Об устранении нарушений действующего законодательства», а также при отсутствии подтверждения Министерством обороны Украины высвобождения полос радиочастот, которые являются лотом тендера (открытого аукциона) Комиссия приняла решение отменить тендер», – сказал председатель НКРС Сергей КОЛОБОВ.

Решением НКРС были также даны соответствующие поручения относительно возврата операторам тендерной гарантии. В Государственном казначействе Украины открыт специальный счет НКРС. На основе сегодняшнего решения НКРС будет направлено письмо в казначейство, согласно которому будут возвращены тендерные гарантии.