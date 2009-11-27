Комитет ВР рекомендует принять за основу законопроект о судоходстве

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и связи рекомендует парламенту по результатам рассмотрения в первом чтении проекта закона Украины «О судоходстве на внутренних водных путях Украины» (рег. № 4319 от 11.09.2009 г.) принять его за основу.

Соответствующий проект постановления под №4319/п от 26 ноября размещен на сайте Верховной Рады.

Согласно сообщению, Комитет принял такое решение на своем заседании 18 ноября 2009 года совместно с Министерством транспорта и связи Украины после рассмотрения поданного народными депутатами Украины Юрием КРУКОМ, Андреем ДАВЫДЕНКО и Михаилом МИРОНЕНКО законопроекта.

Как отмечается в представлении Комитета, целью разработки указанного законопроекта является правовое урегулирование отношений в отрасли судоходства на внутренних водных путях Украины. В законопроекте определяются понятия внутренних водных путей, судна, судовладельца, положения относительно определения порядка эксплуатации внутренних водных путей, регистрации судов и права плавания под Государственным флагом, необходимость наличия судовой документации. Законопроект содержит нормы, которые регулируют правовое положение экипажа судна, его состав, права и обязанности капитана (командира) судна, нормы по безопасности судоходства, регулированию движения судов, организации перевозок грузов, пассажиров и багажа.