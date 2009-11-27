«Метинвест» перешел к поставкам железорудного сырья в Китай

«Метинвест» начал экспортные поставки железорудного сырья в Китай с помощью крупнотоннажных судов класса Capesize.

Об этом сообщается в пресс-релизе «Метинвеста», переданном УНИАН.

Согласно сообщению, первое судно класса Capesize грузоподъемностью 195 тыс. тонн уже отправлено в Китай. В настоящее время готовится к отправке второй сухогруз аналогичного класса. «Таким образом, Украина вошла в число стран, осуществляющих поставки насыпных грузов судами класса Capesize (водоизмещением 175-400 тыс. тонн – УНИАН). Новый механизм сбыта освоен в рамках стратегии диверсификации поставок и расширения рынков сбыта продукции Группы «Метинвест», – говорится в сообщении «Метинвеста».

Согласно пресс-релизу, в ходе разработки механизмов отгрузки успешно освоена логистика комбинированной загрузки балкеров в два этапа. На первом этапе балкер грузится непосредственно у причала в портах Одесского региона, а на втором этапе переходит на глубоководный керченский рейд для полной догрузки.

При этом в компании констатируют, что инфраструктура портов Украины не приспособлена для полной загрузки судов такого класса непосредственно у причала из-за ограничений по глубинам. «Для Украины это существенный прорыв. Никогда раньше наша страна не отгружала навалочные грузы судами такого класса. В настоящее время мы достигли максимально эффективной логистики поставок железорудного сырья на экспорт морским путем», – приводятся в пресс-релизе слова почетного директора Горнорудного дивизиона Группы «Метинвест» Александра ВИЛКУЛА.

Справка УНИАН. «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы «Метинвест» являются группа СКМ (75%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (25%), которые принимают участие в управлении Группой «Метинвест» на партнерских началах. Объединение горно-металлургических активов СКМ и «Смарт-холдинга» в рамках «Метинвеста» планируется завершить в 2009 году.

ООО «Метинвест холдинг» – управляющая компания Группы «Метинвест».

В Горнорудный дивизион Группы «Метинвест» входят Северный, Ингулецкий и Центральный горно-обогатительные комбинаты.