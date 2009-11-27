Комитет ВР предлагает доработать законопроект о запрете алкоголя в самолетах

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и связи рассмотрел законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины (о запрете употребления алкоголя на борту воздушного судна)» (рег. № 5081 от 1 сентября т.г.) и предлагает парламенту направить его на доработку.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован комитетом на сайте парламента 26 ноября.

Напомним, проект, который предлагается доработать, внесен народным депутатом Украины Богданом ГУБСКИМ и предполагает запрет на реализацию и употребление алкогольных напитков на борту воздушного судна в пределах внутренних рейсов над территорией Украины и чартерных (дополнительных) рейсов за пределы Украины. Законопроектом предусмотрено внести соответствующие изменения в Государственную программу авиационной безопасности гражданской авиации и статью 112 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В то же время, как отмечают в парламентском комитете, Украина является членом Международной организации гражданской авиации (ІCАО), и поэтому в своей деятельности Государственная авиаадминистрация Украины и авиаперевозчики руководствуются стандартами и рекомендациями данной организации. Законодательные акты по вопросам гражданской авиации отрабатываются в Украине с учетом стандартов ІCАО и законодательства ЕС.

«Ни в одном документе ІCАО и Европейской конференции гражданской авиации нет ограничений касательно запрещения употребления на борту воздушного судна алкогольных напитков, которые санкционированно предоставляются авиаперевозчиком во время полета. Введение таких ограничений приведет к дискриминации украинских авиаперевозчиков, а также оттоку пассажиров к иностранным авиаперевозчикам», - отмечается в документе комитета.

В комитете также напоминают, что в заключении Главного научно-экспертного управления аппарата Верховной Рады от 3 ноября т.г. отмечается, что по результатам рассмотрения в первом чтении данный законопроект целесообразно отклонить.