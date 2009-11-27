Комитет ВР предлагает принять за основу законопроект
Об изменениях в закон об автодорогах
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и связи рассмотрел проект закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильных дорогах» (рег. № 5041 от 03.08.2009 г.), внесенный Кабинетом министров Украины, и предлагает парламенту принять его за основу.
Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте ВР под № 5041/П 23 ноября.
В комитете считают, что принятие законопроекта будет способствовать последующему развитию инфраструктуры автомобильных дорог. В своих выводах комитет ссылается на Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады, которое признало, что данный законопроект может быть принят в первом чтении.
Напомним, законопроектом предусматривается внести изменения в ст. 1 «Определение сроков» и ст. 9 «Составляющие автомобильной дороги общего пользования» Закона Украины «Об автомобильных дорогах», а именно дополнить законодательно определенный перечень объектов дорожного сервиса и ввести новый термин - «элементы санитарного обустройства» автомобильных дорог.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его целью является содействие развитию придорожной инфраструктуры, обеспечение безопасных, экономичных и комфортных условий дорожного движения.
Необходимость разработки законопроекта обусловлена значительным количеством объектов сервиса, определение которых отсутствует в существующем перечне.