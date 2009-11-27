Убытки ДЖД от перевозки пассажиров составили почти 300 млн. грн.
18:12, 27 ноября 2009Транспорт/Связь
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В дальнем сообщении
Убытки Донецкой железной дороги (ДЖД) от пассажирских перевозок дальнего сообщения за 10 месяцев 2009 года составили 278,6 млн. грн., покрытие расходов доходами составило 63,66%.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.
Согласно сообщению, за отчетный период поездами формирования Донецкой железной дороги в дальнем сообщении воспользовались 7 млн. 935 тыс. пассажиров, что на 12,9%, или 1 млн. 170,3 тыс. человек, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В дальнем сообщении отправлено 10,246 тыс. поездов, что на 1571 поезд меньше, чем за 10 месяцев 2008 года.
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