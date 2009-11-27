Убытки ДЖД от перевозки пассажиров составили почти 300 млн. грн.

Убытки Донецкой железной дороги (ДЖД) от пассажирских перевозок дальнего сообщения за 10 месяцев 2009 года составили 278,6 млн. грн., покрытие расходов доходами составило 63,66%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, за отчетный период поездами формирования Донецкой железной дороги в дальнем сообщении воспользовались 7 млн. 935 тыс. пассажиров, что на 12,9%, или 1 млн. 170,3 тыс. человек, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В дальнем сообщении отправлено 10,246 тыс. поездов, что на 1571 поезд меньше, чем за 10 месяцев 2008 года.