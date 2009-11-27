Украина и ЕС провели 4-й раунд переговоров

Украина и Европейский союз (ЕС) провели четвертый раунд переговоров относительно Соглашения о совместном (общем) авиационном пространстве (САП).

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, переговоры состоялись 23-24 ноября этого года в Брюсселе.

По информации пресс-службы, стороны значительно продвинулись в переговорном процессе относительно согласования основной части проекта текста соглашения. Основным вопросом переговоров стало согласование переходных положений для Украины после подписания Соглашения о САП.

Стороны согласовали, что конечной целью Соглашения о САП является полное применение общих базовых стандартов по безопасности полетов. Внедрение Украиной этих стандартов будет организовано в соответствии с переходными договоренностями, которые будет определять данное соглашение.

Также определено, что вопрос равного доступа авиаперевозчиков к рынку станет предметом следующего раунда переговоров.

По результатам переговоров составлен протокол, который подписали председатели делегаций – заместитель министра транспорта и связи Украины, председатель Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ и представитель Генерального директората по энергетике и транспорту Евросоюза Филипп БЮРГЕЛЬ-ВЭРНЭ.

Следующий раунд переговоров планируется провести в марте 2010 года в Киеве.

Напомним, 3-й раунд переговоров состоялся в Киеве в июле 2009 года.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2006 года Еврокомиссия получила мандат от Совета ЕС на проведение переговоров с Украиной относительно формирования совместного авиапространства.

В начале декабря 2007 года состоялся 1-й раунд переговоров относительно создания совместного авиационного пространства между Украиной и ЕС. Украина рассчитывает осуществлять процесс постепенно, в течение трех лет, и подписать соглашение с Европейским Союзом о совместном авиационном пространстве до 2011 года.