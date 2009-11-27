Развязка на пересечении Днепровской набережной и пр. Воссоединения открыта

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ открыл тоннель и осуществил рабочий запуск транспортной развязки на пересечении Днепровской набережной и проспекта Воссоединения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Тоннель был построен за четыре месяца. Благодаря согласованной работе подрядных организаций, которые вели работы в три смены, реконструкция проводилась практически без перекрытия движения транспорта, лишь с частичными ограничениями, без которых невозможно обойтись технологически. На завершающем этапе строительства работы велись в круглосуточном режиме, что позволило возобновить полное движение транспорта на данном участке уже в конце ноября 2009 года, отметили в пресс-службе.

Реконструкция развязки, которая была начата в сентябре 2008 года, предусматривает строительство тоннеля в направлении движения от Днепровской к Русановской набережной под насыпью проспекта Воссоединения в районе моста им. Патона и левоповоротного заезда на мост с Днепровской набережной и съезд с моста на Русановскую набережную, а также правоповоротные съезды с моста на Днепровскую набережную и заезд на мост с Русановской набережной.

«Киевляне ежедневно по несколько часов проводят в дорожных «пробках» – это большая проблема для города. Обновленная развязка позволит уменьшить заторы на проспекте Воссоединения, Русановской и Днепровской набережной. Теперь киевляне будут тратить гораздо меньше времени на проезд с Березняков на Правобережье и наоборот», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

С целью решения проблем с заторами ни один транспортный поток на данной развязке не пересекается, а движение автотранспорта происходит без светофоров. Теперь пропускная способность развязки возросла в 1,5 раза.

Полностью данный объект будет введен в эксплуатацию в первом полугодии 2010 года.