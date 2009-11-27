РРТ создаст зоны цифрового вещания в ряде городов

Концерн РРТ в ближайшее время намерен создать зоны цифрового вещания в Виннице, Днепропетровске, Донецке, Запорожье, Киеве, Луганске, Львове, Овруче, Симферополе, Сумах, Тернополе, Ужгороде, Харькове, Чернигове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации связи, об этом сказал первый заместитель генерального директора Концерна РРТ Олег КОПЕЙКА на саммите Международного союза электросвязи «Объединим пространство СНГ», который сегодня завершается в Минске.

«Внедрение в Украине цифрового телерадиовещания является вопросом общегосударственного значения. Его решение должно осуществляться при скоординированных усилиях центральных органов исполнительной власти, отечественной науки и промышленности», - отметил на международном саммите О.КОПЕЙКА.

Он подчеркнул значимость телерадиовещания как одной из основных составляющих информационной безопасности, отметив сжатость срока переходного периода – до 2015 года, неотложность выполнения обязательств Украины как члена Международного союза электросвязи.

Напомним, в соответствии с международными договорами, переход стран Европы с аналога на цифру намечен на 2012 год. Другие страны этот переход уже осуществили или осуществляют - например, Финляндия, Германия, Швейцария, Австрия и США.

Обязательства Украины и большинства стран СНГ – внедрить цифровое вещание до 2015 года.

В Украине наземное цифровое вещание в стандарте DVB-T (пакет из 10 телепрограмм) началось в тестовом режиме 1 апреля 2009 года в Киеве, Житомирской, Киевской и Одесской областях. В октябре средствами Одесского областного радиотелепередающего центра Концерна РРТ существенно расширена территория покрытия сигналом цифрового эфирного телевещания в Одесской области.

Как сообщал УНИАН, в мае 2009 г. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания утвердил План мер по введению цифрового телерадиовещания в Украине, подготовленный Министерством транспорта и связи.

Справка УНИАН. Правительственная программа развития цифрового ТВ была утверждена постановлением Кабинета министров Украины от 26 ноября 2008 года №1085 "Об утверждении Государственной программы внедрения цифрового телерадиовещания».

Данной программой предусмотрено общее финансирование на эти цели в размере 4,3 млрд. грн., при этом из Государственного бюджета – всего 8,95 млн. грн., остальные средства – за счет инвестиций и других источников. Государственным заказчиком-координатором программы определено Министерство транспорта и связи, руководителем программы – министр транспорта и связи.

Программой предусмотрено до 2015 года внедрить в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц радиотехнологии цифрового телерадиовещания стандарта DVB-T.