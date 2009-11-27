Кабмин направил 20 млн. грн. на закупку Ан-140

Киев. 27 ноября. УНИАН. Кабинет Министров Украины перераспределил средства Стабилизационного фонда Государственного бюджета на 2009 год в сумме 20 млн. грн. на приобретение самолетов Ан-140.

Текст соответствующего постановления от 21 октября 2009 года размещен на сайте Верховной Рады.

Перераспределение средств Стабфонда решено осуществить за счет уменьшения объема расходов, предусмотренных в госбюджете по программе реализации Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году, строительству, реконструкции, развитию и содержанию сети автомобильных дорог, мостов, метрополитенов.

Кроме того, Кабмин утвердил Порядок использования в 2009 году средств Стабфонда для приобретения самолетов Ан-140 через Государственное лизинговое предприятие. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство транспорта и связи Украины.

Министерству финансов поручено обеспечить внесение соответствующих изменений в роспись Госбюджета без согласования с комитетами Верховной Рады, а также предусмотреть во время доработки проекта Государственного бюджета Украины на 2010 год ассигнования для окончательных расчетов за поставленные самолеты Ан-140.