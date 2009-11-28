Отремонтированное покрытие дорог уничтожается целенаправленно

Городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ заявляет, что неизвестные лица целенаправленно уничтожают покрытие только-только отремонтированных дорог города.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

По данным пресс-службы, жидкость неизвестного происхождения, которая разрушает дорожное покрытие и растворяет битум, была разлита по только что отремонтированным дорогам в Львове, в связи с чем мэр уже обратился в прокуратуру и милицию, чтобы провести расследование целенаправленного уничтожения дорожного покрытия.

«На только что отремонтированных дорогах города - на улицах Княгини Ольги, Кульпарковской и Стрыйской зафиксированы пятна неизвестного происхождения. На первый взгляд - это машинное масло. Но уже с первого взгляда видно, что оно растворяет битум. Последствия могут быть уже в течение года. Очевидно, что весной появятся ямы. Чтобы ликвидировать угрозу - необходимо вырезать поврежденные части асфальта, и делать снова», - заявил в комментарии УНИАН представитель турецкой компании «Онур», которая проводила в Львове ремонтные работы дорог по технологии горячего и холодного ришалтинга, Богдан ПИДГАЙНЫЙ.

Как отметил в комментарии агентству начальник Управления информационной политики и внешних отношений Львовского городского совета Остап ПРОЦИК, образцы разлитого на дорогах вещества переданы на анализ в лабораторию.

«Но предварительные данные говорят, что это машинное масло, которое является разрушительным для асфальта и битума. Это попытка, к сожалению, успешная попытка уничтожить три отремонтированные дороги города. Кому это выгодно? Этим оперативно должны заниматься правоохранительные органы», - отметил О.ПРОЦИК.

Как прокомментировал ситуацию УНИАН мэр А.САДОВЫЙ, «уничтожение части покрытия новых дорог – это элементарный бандитизм. Я уже сообщил руководство милиции и прокуратуры об этих фактах”.

“Вы знаете, в канун выборов я ожидал разного, но такие диверсии против города могут делать лишь откровенные бандиты. Я не буду делать своих предположений, кто это сделал. Это дело милиции. Мне очень хочется верить, что наши стражи порядка качественно поработают в этом случае, и найдут преступников», - сказал городской председатель.