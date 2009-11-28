"Невский экспресс": пострадали 96 человек

Генпрокуратура квалифицировала пятничную аварию поезда "Невский экспресс", в которой погибли по меньшей мере 30 человек, как теракт - уже второй за последние два года на Октябрьской железной дороге, передает РИА Новости.

По словам представителя Генпрокуратуры, на место аварии выехал заместитель генпрокурора Виктор Гринь, курирующий в ведомстве расследование особо тяжких преступлений, а сам генпрокурор Юрий Чайка прервал отпуск, чтобы лично контролировать расследование инцидента.

По "Невскому экспрессу" назначена взрывотехническая экспертиза.

В этой аварии, по последним данным, пострадали 96 человек, о судьбе 18 неизвестно. Всего в поезде было 682 человека вместе с машинистом и проводниками.

Российские блогеры обратились с призывом сдавать кровь для пострадавших в аварии, а память погибших почтить траурной ленточкой, которую можно привязать к лацкану или на руку.

Крушение

Поезд №166 развивает скорость до 200 километров в час и идет из Москвы до Петербурга всего четыре с половиной часа. По расписанию, в Петербург он должен был прибыть в 23.30. Около 22.00 машинист передал диспетчеру, что его поезд сошел с рельсов на перегоне Алешинка - Угловка железной дороги. По официальным данным, перевернулся один вагон, однако очевидцы происшествия сообщали РИА Новости, что перевернулись два вагона.

По словам Юлии, которая ехала в этом поезде, все погибшие и тяжело раненые как раз находились в последних двух вагонах.

"Уже в третьем вагоне с хвоста состава не было ни погибших, ни тяжело раненых. Одна женщина повредила позвоночник, остальные с ушибами", - уточнила она.

На месте крушения "Невского экспресса" обнаружена воронка размером полтора метра на метр, она образовалась на железнодорожном полотне. Спецслужбы ищут частицы взрывчатого вещества.

Некоторые пассажиры рассказали корреспондентам РИА Новости, что слышали хлопок перед аварией.

Поезд "Сапсан", который проходил неподалеку испытания перед своим запуском, сразу же прибыл к месту аварии, где забрал пострадавших и отвез их в Петербург. Как сообщил РИА Новости очевидец Александр, в ресторане "Сапсана" бесплатно раздали пассажирам все спиртное, чтобы снять стресс и воду.

Власти отреагировали оперативно

Президент России Дмитрий Медведев поручил директору ФСБ Александру Бортникову и генпрокурору Юрию Чайке "провести все необходимые следственные действия и обеспечить расследование причин случившегося", сообщила пресс-служба Кремля.

Главы РЖД и Минздравсоцразвития РФ Владимир Якунин и Татьяна Голикова проинформировали президента о ЧП на железной дороге и о помощи пострадавшим. Медведев поручил министру МЧС Сергею Шойгу принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим.

На место происшествия вылетел руководитель следственного комитета России Александр Бастрыкин, а также представители межрегиональной транспортной прокуратуры.

Правительство РФ создало специальную комиссию по ликвидации последствий железнодорожной катастрофы, ее возглавил первый вице-премьер Виктор Зубков, сообщил информагентствам пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков.

"По распоряжению председателя правительства Владимира Путина в правительстве создана комиссия по ликвидации последствий железнодорожной катастрофы поезда "Невский экспресс" и срочному оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших, а также восстановлению поврежденной в результате катастрофы инфраструктуры", - сказал Песков.

По его словам, в комиссию вошли министр транспорта Игорь Левитин, глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова, глава МЧС Сергей Шойгу, министр внутренних дел Рашид Нургалиев и глава РЖД Владимир Якунин.

Транспортный коллапс

Около двадцати поездов из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Таллина в Москву из-за аварии "Невского экспресса", произошедшей в пятницу вечером в Новгородской области, задерживаются в пути, передает корреспондент РИА Новости с Ленинградского вокзала Москвы. По разным оценкам в этих поездах около 10 тысяч человек.

Поезда пускаются по другим, более длинным маршрутам, что приводит к задержкам в расписании.

Компания "Аэрофлот", крупнейший российский авиаперевозчик, с субботы увеличивает провозную емкость на рейсах Москва-Санкт-Петербурга в связи с событиями с "Невским экспрессом", сообщила РИА Новости официальный представитель авиакомпании Ирина Данненберг.

"До сегодняшнего дня мы выполняли рейсы на самолетах А-320, теперь эти рейсы будут осуществляться на лайнерах А-321 и А-330, у которых большая вместимость", - сказала Данненберг.

Два года назад

Такой же скорый поезд номер 166 сообщением Москва-Санкт-Петербург "Невский экспресс" потерпел аварию под городом Малая Вишера 13 августа 2007 года. Причиной ЧП стало заложенное на путях взрывное устройство. По данным Новгородской облпрокуратуры, теракт был совершен группой, действовавшей под контролем одного из наиболее известных чеченских боевиков, ныне числящегося в розыске Доку Умарова.