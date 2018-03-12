Авторынок: в сентябре нужно было брать Хонду, а сегодня Фольксваген…

Массовая автомобилизация украинского населения, принявшая в 2008 году поистине угрожающие (для пропускной способности дорог) масштабы, с началом кризиса резко пошла на спад. Объемы продаж автомобилей в этом году составят чуть более четверти от прошлогодних (около 170 тыс. штук против 623 тыс. в 2008 году). На следующий год Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) прогнозирует продажи на уровне текущего года. Тем не менее, игроки рынка не сдаются и продолжают изыскивать любую возможность для того, чтобы «охмурить» покупателя с живой наличкой в кармане. Последний же всего за год из покорного соискателя, отирающегося у кабинета менеджера по продажам, превратился в редкого и весьма привередливого гостя автосалонов. Забрезжила надежда и для тех, кто мечтая пополнить ряды автолюбителей, но, не имея для этого денег, отчаялся, наблюдая практически полный уход банков из автокредитования…

Свиной грипп подкосил автодилеров

После летнего затишья осенью автодилеры надеялись нарастить продажи и, хотя сентябрь в определенной мере оправдал их планы, октябрь вновь оказался провальным. Продажи автомобилей за прошлый месяц составили только 83% сентябрьских. Судя по всему, основной причиной спада стал нестабильный курс доллара, который в октябре снова начал расти по отношению к гривне. Те, у кого «зеленые» были, не спешили реализовывать планы по покупке автомобиля, надеясь сэкономить на его цене в гривневом эквиваленте. С началом ноября курс вроде бы стабилизировался, но тут ему на смену пришла эпидемия гриппа…

Оценивая ситуацию на рынке, генеральный директор ВААИД Олег Назаренко констатировал, что по итогам ноября продажи автомобилей в Украине будут ниже, чем в октябре. “К сожалению, у нас опять наблюдается спад и в этом большая вина карантина, который был объявлен в начале месяца и практически парализовал покупательскую активность. В это время посещаемость автосалонов упала раз в двадцать. Конечно, есть и объективные факторы в виде определенного роста экономики страны, но в ноябре это не смогло нейтрализовать негатив ”, - пояснил эксперт.

По его мнению, карантин нанес авторынку вред не только напрямую, но и косвенно. “Покупательская активность снизилась во всех без исключения сферах, исключая лишь продажи лекарств. Понятно, что машину купит не тот, у кого есть 100 долларов, такой человек пойдет и купит себе, к примеру, соковыжималку, а вот уже тот, кто продает соковыжималки, вполне может стать клиентом автосалона”, - сказал О.Назаренко.

Еще одним важным субъективным фактором, влияющим на авторынок, он назвал выборы. “Предвыборная кампания - единственное у нас время, когда богатые делятся с бедными. Под выборы откуда-нибудь с Кипра в Украину придут инвестиции. Увеличение финансовой емкости рынка, безусловно, позитив для автодилеров, но, с другой стороны, грядут праздники, а это всегда затишье”, - отметил глава ВААИД.

Пусть автомобиль в убыток, зато запчасти с прибылью

Говоря о тенденциях работы отечественных автодилеров, директор по маркетингу компании «Автоград» (официальный дилер Mitsubishi Motors в Украине) Олег Сердюк отметил, что сегодня, более-менее приемлемые объемы продаж демонстрируют только те компании, которые проводят распродажи и предлагают скидки. «Тем же, кто остается пассивным, похвастаться практически нечем. При этом, снижая цены на автомобили, дилеры зачастую действуют вопреки логике бизнеса, работая с минимальной прибылью или вообще “выходя в ноль”, - отметил он.

Тем не менее, по его словам, смысл в продажах автомобилей даже с минимальной или нулевой прибылью есть. “В условиях кризиса дилеры переориентировались на сервисное обслуживание. Они работают над тем, чтобы удержать существующих и привлечь новых клиентов на фирменные СТО, внедряют программы обслуживания для негарантийных автомобилей. В частности, вводятся дополнительные скидки для клиентов, которые традиционно пользовались услугами «серых» СТО. Несмотря на постоянное проведение различных маркетинговых акций, дилеры понимают, что спрос на автомобили будет оставаться низким и в следующем году. Можно говорить о том, что непосредственно автопродажи – это та часть бизнеса, которая не приносит нам прибыли. Поэтому, все усилия сосредоточены на продвижении сервисных услуг и продаже запчастей. В частности, “Автоград” предлагает автозапчасти, в том числе зимнюю резину, в кредит, о чем раньше никто и не думал”, - отметил О.Сердюк.

Вместе с тем, по его словам, с началом кризиса владельцы автомобилей стали отказываться от обслуживания на фирменных СТО. “В принципе, и до кризиса рано или поздно покупатель уходил с фирменного СТО, но теперь это стало происходить несколько раньше, иногда даже до истечения гарантийного срока автомобиля. Стараясь сэкономить на техобслуживании, автовладельцы с фирменных СТО “уходят в гаражи”, что, кстати, далеко не всегда приносит реальную экономию. Так что, несмотря на все усилия автодилеров, в следующем году количество клиентов фирменных СТО продолжит сокращаться”, - добавил эксперт.

Еще одним перспективным направлением для продавцов автомобилей, по мнению представителя “Автограда”, может стать продажа через автосалоны подержанных автомобилей. “Конечно, появление в Украине цивилизованного вторичного рынка автопродаж станет возможным только после отмены 15-процентного подоходного налога, взимаемого с физлиц при продаже б/у автомобиля. Закон, отменяющий этот налог, уже принят Верховной Радой в первом чтении и если он будет окончательно утвержден, то продажа автомобилей “секонд хенд” станет для дилеров хорошим подспорьем в кризисный период”, - считает он.

Кризис настойчиво выталкивает вторичку из тени

Если до кризиса, продавая десятки новых машин ежедневно, автодилеры мало интересовались вторичным рынком, то теперь все кардинально изменилось. “Секонд хенд” помог бы компаниям удержаться на плаву, если бы не пресловутый подоходный налог. Нынешние законы не позволяют работать в этом сегменте рынка и развивать программы trade-in (прием автодилером б/у автомобиля в счет оплаты за новый автомобиль), делая этот вид деятельности бессмысленным с экономической точки зрения. При этом речь идет не только об интересах самих дилерских компаний, в первую очередь, в отмене налога заинтересованы рядовые украинские автовладельцы, вынужденные при продаже авто пользоваться услугами перекупщиков или стоять на базаре.

По мнению О,Назаренко, отмена 15% подоходного налога наконец-таки запустит в Украине рынок подержанных автомобилей в том виде, в котором он существует во всех европейских странах. Люди, которые хотят продать свой автомобиль, но не имеют ни времени, ни желания стоять на автобазаре, смогут воспользоваться услугами автосалона, который в данном случае будет выступать в роли комиссионного магазина.

Глава ВААИД напомнил, что результатом несовершенства законодательства стало то, что автомобили «сэконд-хэнд» украинцы продают через биржевые соглашения, которые заменяют договоры купли-продажи. При этом государство фактически ничего не получает. «Желая получить много, государство лишается всего. Во всем мире налоги платятся с прибыли, а не с дохода. У нас же физических лиц обложили 15-процентным подоходным налогом на продажу автотранспорта. Предположим, я купил 3 года назад автомобиль за 20 тысяч долларов, заплатив при этом все предусмотренные налоги и сборы. Сегодня я продал этот автомобиль за 10 тысяч, фактически потеряв на продаже 10 тысяч долларов, тем не менее, я обязан заплатить государству еще полторы тысячи долларов. Естественно, что при таких условиях рынок подержанных автомобилей ушел в тень», - подчеркнул О.Назаренко.

Тут стоит лишь добавить, что если раньше на киевском автобазаре при заключении биржевого соглашения вне зависимости от реальной цены автомобиля обычно вписывали сумму в 100 грн. и платили соответственно 15 грн. подоходного налога, то сегодня все стало еще «лучше». Теперь в биржевом соглашении часто можно встреть сумму в 10 грн., а государству остается довольствоваться аж 1 гривной 50 копейками.

По мнению О.Назаренко, одним из главных преимуществ легализации вторичного авторынка станет снижение для его участников рисков быть “кинутым” тем или иным способом. Всем известно, что, покупая или продавая автомобиль на автобазаре, можно остаться и без автомобиля, и без денег, таких примеров тысячи. С другой стороны, выбирая автомобиль на базаре, вы всегда рискуете купить “кота в мешке”. “Если же б/у автомобили будут выставляться на комиссию в автосалонах, то покупатель всегда сможет получить исчерпывающую информацию о состоянии авто у специалиста. Мастер СТО при автосалоне не заинтересован любой ценой всучить неликвидный товар, ему абсолютно все равно, какой автомобиль вы купите. Менеджер автосалона тоже не будет втюхивать определенное авто, так как на любом из продаваемых он имеет свою маржу и не более”, - пояснил О.Назаренко.

Весна кредитов

Хотя от 2010 года никто не ждет особого оживления автопродаж, но все же есть шанс, что они увеличатся. И тут могут сыграть роль кредитные программы. «Я думаю, что практически все автопроизводители весной придут в Украину со своими кредитными программами. Уже сегодня мы можем видеть, как Рено-Финанс, Ниссан-Финанс, Митсубиши налаживают кредитную программу практически с нулевыми процентами при 30% первом взносе”, - подчеркивает О.Назаренко.

Он убежден, что автомобили в пакете с кредитными программами - фактически единственный выход для крупных автопроизводителей сохранить объемы производства. «Уменьшать производство для автогигантов означает сократить рентабельность. При низкой финансовой емкости рынка им остается лишь взять автокердитование в свои руки. Естественно, предоставление кредитов теперь будет значительно жестким, чем было до кризиса, так как кредиторы будут требовать серьезных гарантий и, как минимум, 30% первый взнос”, - сказал эксперт и добавил: “К примеру, в Польше банки уже не кредитуют покупку автомобилей, 100% автокредитования в руках производителей”.

Заигрывая с покупателем

Тенденции авторынка и его перспективы – это, конечно, интересно, но для тех, кто вознамерился обзавестись личным автотранспортом или обновить, так сказать, свой автопарк, главный вопрос: “Когда настанет время “Ч” и как бы его не упустить?”…

По мнению О.Назаренко, сегодня нельзя однозначно говорить о том, что цена на автомобили является максимально привлекательной или напротив, следует подождать, когда она станет еще интересней. “Если до кризиса покупателю нечего было ждать, а оставалось лишь становиться в очередь на наиболее популярные модели, то сегодня все изменилось – тот, кто хочет продать, должен заинтересовать покупателя. В сентябре были 16-процентные скидки на Хонду, что было ниже дилерской себестоимости, тогда и стоило хватать “Хонду”. Сегодня скидки на Фольксваген, может быть, стоит его брать, то есть, следует отслеживать ситуацию по каждому бренду”, - в очередной раз отметил эксперт.

При этом, по его мнению, теоретически машины дешеветь не должны. “Авомобили 2010 года выпуска придут уже по более высоким ценам. Во-первых, растут требования по экологическим нормам “Евро”, что делает авто более дорогими. Плюс повышается безопасность автомобилей, что также добавляет цену, ну и, конечно, падение объемов производства неизбежно ведет к повышению цен. Вместе с тем, нельзя исключать, что кто-то из импортеров ввезет в Украину автомобили 2008 года. Они, естественно, будут дешевле своих аналогов, выпущенных в 2009-м и тем более в 2010-м году», - прогнозирует глава ВААИД.

Он считает, что в 2010 году между импортерами развернется настоящая война за покупателя. “В погоне за покупателем автодиллеры будут снижать свою рентабильность и цены, надеясь наверстать на сервисном обслуживании. Все знают, что в США автомобили дешевле, чем у нас, там они продаются едва ли не по себестоимости, потому что основной заработок автодилера – это сервисное обслуживание”, - добавил О.Назаренко.

Из всего выше сказанного вывод один – желающим купить новый автомобиль по максимально низкой цене стоит внимательно следить за маркетинговыми акциями дилеров. Важно также прислушиваться к внутреннему голосу, который должен вовремя сказать об окончании «шары». С другой стороны, шестое чувство просто обязано предупредить вас о приходе в одесский порт партии позапрошлогодних “японцев” по ценам свежих “китайцев”. Короче, та еще ситуация. Единственное что должно обнадеживать сегодняшнего покупателя, так это то, что с ним не произойдет такого же конфуза, как с человеком, купившим авто летом 2008-го и увидевшим цены на него же, но уже этой осенью. Если ваш автомобиль подешевел в салоне меньше, чем на 40%, то можно считать, что вам крупно повезло…

Петр Черных (УНИАН)