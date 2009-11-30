Сомалийские пираты захватили греческое судно Maran Centaurus с 28 моряками на борту, среди которых два украинца.

Как передает РИА "Новости", об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщил представитель береговой охраны Греции.

Захват судна произошел восточнее побережья Сомали, сказал собеседник агентства.

По данным греческих властей, среди экипажа 16 филиппинцев, 9 греков, 2 украинца и один гражданин Румынии.

"Судно, которое принадлежит греческой компании Kristen Navigation, направлялось из Кувейта в США. Помощник капитана сообщил, что на борту находятся 9 вооруженных сомалийцев, и судно ведут к побережью Сомали. Пострадавших нет", - сказал представитель береговой охраны.

Как сообщал УНИАН, сейчас в плену у сомалийских пиратов находится судно “ Ариана ” с 24 украинцами на борту. Оно было захвачено 2 мая этого года к северо-западу от Сейшельских островов в Индийском океане. Балкер следовал из Бразилии на Ближний Восток с грузом 35 тыс. тонн сои.

26 ноября пираты заявили, что освободили захваченное ими судно "Ариана", однако в МИД Украины эту информацию не подтвердили.