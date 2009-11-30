В Дагестане пытались взорвать поезд

В Дагестане взорвано железнодорожное полотно при прохождении пассажирского поезда «Тюмень-Баку».

Об этом УНИАН сообщили в МЧС Дагестана.

«В 06.06 на пульт оперативного дежурного ГУ МЧС России по РД поступило сообщение о том, что на 2354 км Северо-Кавказской железной дороги, на перегоне между Избербашом и Каякентом, произошел подрыв железнодорожных путей при прохождении пассажирского поезда № 334 «Тюмень-Баку», - говорится в сообщении.

Оперативными группами установлено, что электропоезд получил незначительные повреждения, жертв и пострадавших среди пассажиров нет.

Всего от МЧС России по Республики Дагестан было задействовано 22 человека личного состава и 3 единицы техники.