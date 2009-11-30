Windrose в декабре откроет рейс Киев-Кутаиси

Авиакомпания Windrose вводит новый регулярный рейс в Грузию по маршруту Киев-Кутаиси.

Как сообщила УНИАН пресс-служба авиакомпании, с 22 декабря рейс будет выполняться еженедельно по вторникам на современном комфортабельном самолете Embraer-195.

Напомним, Windrose уже выполняет совместный с авиакомпанией «Международные Авиалинии Украины» рейс в Грузию - Киев-Тбилиси. И открытие прямого регулярного рейса Киев-Кутаиси позволит компании расширить свое присутствие в Грузии.

Справка УНИАН. Авиакомпания WIndrose основана в 2003 году. Авиакомпания предоставляет полный спектр услуг в области авиационных перевозок. Парк авиакомпании состоит из двух Embraer-195, двух MD-82.