Акционеры «Вымпелком Лтд.» назначили руководство компании

Компании Altimo и Telenor избрали кандидатов на руководящие позиции в «Вымпелком Лтд.».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Altimo.

Согласно сообщению, Александр ИЗОСИМОВ, являющийся в настоящее время президентом ОАО «Вымпелком», займёт пост президента и главного исполнительного директора «Вымпелком Лтд.», а Джо ЛУНДЕР станет независимым членом Совета директоров и его председателем. Леонид НОВОСЕЛЬСКИЙ и Ханс-Петер КОЛЬХАММЕР станут независимыми членами Совета директоров «Вымпелком Лтд.».

Совет директоров «Вымпелком Лтд.» будет состоять из девяти человек: по три представителя компаний Telenor и Altimo, а также три независимых директора.

«Одной из главных причин нашего выбора Джо ЛУНДЕРА и Александра ИЗОСИМОВА в качестве руководителей объединенного оператора «Вымпелком Лтд.», является то, что они обладают уникальным послужным списком успешно осуществлённых проектов, и мы желаем им всего самого наилучшего на пути превращения нашей компании в ведущего оператора мобильной связи на развивающихся рынках», - сообщил главный исполнительный директор Altimo Алексей РЕЗНИКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 5 октября 2009 года Altimo и Telenor объявили о соглашении объединить свои активы в украинском операторе мобильной связи «Киевстар» и российском ОАО «Вымпелком» в созданной на Бермудских островах компании «Вымпелком Лтд.» со штаб-квартирой в Нидерландах. Как планируется, «Вымпелком Лтд.» станет одним из лидирующих операторов мобильной связи в России, Украине и СНГ с существенным присутствием в Юго-Восточной Азии. «Вымпелком Лтд.» будет стремиться к расширению своей деятельности и выходу на другие быстроразвивающиеся рынки Европы, Азии и Африки, став одним из лидирующих игроков на мировом рынке телекоммуникаций.

При условии получения необходимых разрешений контролирующих и иных органов, «Вымпелком Лтд.» намерена предложить обменять акции и АДР ОАО «ВымпелКом» на депозитарные расписки, выпущенные на акции «Вымпелком Лтд.». В случае успешного завершения процедуры обмена, Telenor и Altimo незамедлительно внесут свои соответствующие доли в «Киевстаре» в обмен на акции «Вымпелком Лтд.». Стороны планируют завершить процедуру обмена и иные соответствующие сделки к середине 2010 года, после чего «Вымпелком Лтд.» планирует провести делистинг ценных бумаг ОАО «ВымпелКом» на Нью-Йоркской фондовой бирже и РТС.

После завершения процедуры доли в уставном капитале компании "ВымпелКом Лтд." распределятся следующим образом: «Теленор» - 38,84% - доля в основном капитале и 35,42% - доля от общего количества голосов; «Алтимо» - 38,46% - доля в основном капитале и 43,89% - доля от общего количества голосов, остальные акции будут находиться в свободном обращении.

Справка УНИАН. Председатель Совета директоров «Вымпелком Лтд.» Джо ЛУНДЕР в настоящее время является исполнительным вице-президентом FERD, крупнейшей частной Финансово-промышленной группы Норвегии. До этого он работал главным исполнительным директором Atea ASA, одной из крупнейших европейских IT-компаний, акции которой котируются на фондовой бирже в Осло. Д.ЛУНДЕР работал управляющим директором Telenor Privat и заместителем управляющего директора Telenor Mobil. Он является членом Совета директоров ОАО «ВымпелКом» с мая 2002 г. В рамках своей деятельности в ОАО «Вымпелком» он исполнял обязанности председателя Совета директоров ОАО «ВымпелКом», главного исполнительного директора и директора по операциям ОАО «ВымпелКом». Д.ЛУНДЕРУ 48 лет, он является гражданином Норвегии.

Александр ИЗОСИМОВ занимал должность главного исполнительного директора ОАО «ВымпелКом» с октября 2003 г. по апрель 2009 г. В настоящее время он является председателем Совета директоров Всемирной ассоциации GSM и членом Советов директоров ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», MTG AB и Фонда «Династия». А. ИЗОСИМОВ также является членом Совета по конкуренции и предпринимательству при правительстве РФ. Ранее он занимал руководящие должности в Mars, Inc. в Москве и McKinsey & Company в Стокгольме и Лондоне. А. ИЗОСИМОВУ 46 лет.

Леонид НОВОСЕЛЬСКИЙ работает членом Совета директоров ОАО «Вымпелком» с июня 2006 г. Он является одним из основателей и генеральным директором Группы компаний «Градиент». Ханс-Петер КОЛЬХАММЕР является членом Совета директоров ОАО «ВымпелКом» с июня 2008 г. С августа 2006 г. г-н КОЛЬХАММЕР является генеральным директором компании Kohlhammer Consulting, гражданин Германии.

Telenor Group является одним из крупнейших операторов мобильной связи в мире, обслуживая свыше 160 млн. абонентов; доходы в 2008 году составили 110 миллиардов норвежских крон, численность персонала превышает 40 000 человек. Штаб-квартира компании расположена в Норвегии.

Altimo специализируется на инвестициях в телекоммуникаций в России, СНГ и Азии. В числе ее акций: 44% голосующих акций ОАО «ВымпелКом», 25,1% акций ОАО «МегаФон», третьего крупнейшего GSM провайдера в России; 43,5% «Киевстар», крупнейшего украинского мобильного оператора; и 4,99% акций Turkcell, крупнейшей компании сотовой связи в Турции (листинг на NYSE: TKC). В совокупности компании, являющиеся объектами инвестиций Altimo, обслуживают более 160 млн. абонентов.