Милиневский назначен гендиректором Beeline в Украине

"Вымпелком" объявило о назначении Андрея МИЛИНЕВСКОГО на должность генерального директора ЗАО «Украинские Радиосистемы», предоставляющего услуги связи под торговой маркой Beeline в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Beeline в Украине.

К своим обязанностям А.МИЛИНЕВСКИЙ приступит 30 ноября 2009 года.

Он сменил на этом посту Александра БАРИНОВА, который был назначен вице-президентом по продажам на массовом рынке ОАО «Вымпелком» (Россия).

«Сейчас перед Beeline в Украине стоит амбициозная задача – укрепить позиции на корпоративном рынке и стать крупнейшим оператором услуг широкополосного доступа в Интернет. Мы обладаем всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой, и достижение успешного результата - вопрос времени», - отметил А.МИЛИНЕВСКИЙ.

Справка УНИАН. А.МИЛИНЕВСКИЙ родился 28 июня 1972 года. Начал свою карьеру в сфере телекоммуникаций в компании «Утел», где отвечал за продажи в корпоративном сегменте. В 1998 году присоединился к команде украинского «Голден Телеком», и в 2007 году был назначен генеральным директором компании. После объединения бизнесов Beeline и «Голден Телеком» в Украине возглавил Блок по развитию корпоративного бизнеса, а с февраля 2009 года - отвечал за продажи и региональное развитие объединенной компании.

На территории Украины услуги связи оказываются совместно компаниями ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком» (бренд Beeline), которые входят в группу компаний «Вымпелком».

Оператор связи Beeline предоставляет полный спектр услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800, фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа. Мобильная сеть Beeline построена на самом современном оборудовании, предназначенном для использования в 3G сетях.

В группу компаний «Вымпелком» входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой телефонии и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет. ОАО «Вымпелком» осуществляет операции в России Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 340 млн. человек.