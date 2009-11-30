Черниговская таможня ограничит движение через „Новые Ярыловичи”
Из-за реконструкции
В декабре Черниговская таможня в связи с реконструкцией ограничит движение транспортных средств через автомобильный пункт пропуска „Новые Ярыловичи”.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черниговской таможни.
Во исполнение Отраслевой целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, в международном автомобильном пункте пропуска „Новые Ярыловичи”, расположенном в зоне деятельности Черниговской таможни, на протяжении декабря 2009 года запланированы работы по его реконструкции.
Выполнение работ нуждается в привлечении существующих полос движения транспорта и объективно уменьшает фактическую пропускную возможность пункта пропуска „Новые Ярыловичи”, отметили в пресс-службе.