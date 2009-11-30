Киевсовет передал “Киевпасстрансу” три земельных участка

Столичный городской совет передал ООО “Киевпасстранс” три земельных участка для реконструкции трамвайных остановок.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты на заседании сессии Киевсовета 27 ноября.

Два участка выделены вдоль линии скоростного трамвая от ул. Старовокзальная до Большой Кольцевой дороги, еще одна – вдоль трамвайной линии от ул. Гната Юры до ЗАО “Кислородный завод” в Соломенском районе.

В соответствии с принятыми решениями, в ходе реконструкции предусмотрено сооружение комплексов общественного назначения возле станций “Гната Юры”, “Индустриальный мост” и “Кислородный завод”.

Среди представителей СМИ соответствующие решения не распространялись, поэтому информации об общей площади участков, переданных “Киевпасстрансу”, нет.

В то же время во фракции БЮТ в Киевсовете заявили, что “Киевпасстранс” в подготовленных на рассмотрение сессии проектах решений просил выделить 7,38 га земли для реконструкции трамвайных остановок.

По мнению председателя фракции БЮТ Татьяны МЕЛИХОВОЙ, столичная власть, “прикрываясь реконструкцией остановок”, запланировала построить на выделенных “Киевпасстрансу” участках торговые центры.