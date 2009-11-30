МИД: среди экипажа Maran Centaurus есть 2 украинца

В составе экипажа захваченного сомалийскими пиратами судна Maran Centaurus есть два украинца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Валерий ДЖИГУН.

Он сообщил, что сейчас это судно следует в сторону Сомали.

В.ДЖИГУН напомнил, что 29 ноября в Индийском океане за 700 миль от берегов Сомали пираты захватили судно Maran Centaurus под флагом Панамы. Оператором судна является греческая компания.

Среди 28 членов экипажа, кроме двух граждан Украины, есть также граждане Филиппин, Греции и Румынии.