«Киевстар» ввел новую услугу двух телефонных номеров

С 30 ноября 2009 года «Киевстар» вводит новую услугу «Дополнительный номер», которая дает клиентам компании возможность иметь сразу 2 телефонных номера на 1 SIM-карточке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

При заказе услуги клиент получает на свою SIM-карточку за определенную плату еще один, дополнительный, телефонный номер без необходимости приобретения отдельной SIM-карты и мобильного телефона. При этом абонент сможет как получать звонки на дополнительный номер, так и звонить с него.

Дополнительный номер доступен всем без исключения клиентам «Киевстар», предоставляется на временной или постоянной основе.