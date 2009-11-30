«Киевстар» ввел новую услугу двух телефонных номеров
16:10, 30 ноября 2009Транспорт/Связь
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На 1-й SIM-карточке
С 30 ноября 2009 года «Киевстар» вводит новую услугу «Дополнительный номер», которая дает клиентам компании возможность иметь сразу 2 телефонных номера на 1 SIM-карточке.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.
При заказе услуги клиент получает на свою SIM-карточку за определенную плату еще один, дополнительный, телефонный номер без необходимости приобретения отдельной SIM-карты и мобильного телефона. При этом абонент сможет как получать звонки на дополнительный номер, так и звонить с него.
Дополнительный номер доступен всем без исключения клиентам «Киевстар», предоставляется на временной или постоянной основе.
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