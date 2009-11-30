В РФ может появиться новый мобильный оператop

Тендер на новые частоты мобильной связи в России может способствовать появлению нового общероссийского оператора связи, возможно, в лице Связьинвеста или Tele2, полагают аналитики Fitch Ratings.

Оба игрока, при получении лицензии или, в случае со Связьинвестом, в связи с другими событиями могут бросить вызов господству на рынке РФ "большой тройки" - ВымпелКому, МТС и Мегафону.

"Присвоение новых частот может привести к постепенным изменениям конкурентного ландшафта в России... Связьинвест и Tele2 имеют хорошую возможность значительно усилить их (российские операции)... и набрать необходимую критическую массу для того, чтобы вырасти в национальных игроков", - говорит старший директор группы TMT Fitch Николай Лукашевич.

Fitch отмечает, что как единственный провайдер дешевой сотовой связи в России Tele2 может воспользоваться своей нишей, особенно на юге России, на Дальнем Востоке и в Приволжском регионе. На этих территориях большинство клиентов обращают серьезное внимание на стоимость сотовых услуг, а ниша дискаунтера в целом никем не занята, так как небольшие региональные операторы обычно не обладают опытом и возможностями по предложению привлекательных комбинаций цены и качества.

На данный момент бизнес-модель Tele2 оказалась очень успешной в тех регионах, где работает компания. Оператор оценивает свою долю рынка в тех 17 регионах, где он работает, в 37 процентов по сравнению с 22 процентами у наиболее близкого конкурента - ВымпелКома. Tele2 показала высокую маржу EBITDA в третьем квартале 2009 года - 40,5 процента, и менеджмент стремится увеличить ее в среднесрочной перспективе до 44-46 процентов.

Хотя Связьинвест не выражал официально интереса к участию в тендере и в данный момент рассматривает различные возможности для роста в мобильном секторе, Fitch полагает, что участие в нем привлекательно для компании даже только для того, чтобы "застолбить" частоты в регионах, отрезав конкурентов от возможности получить дополнительные частоты.

Fitch отмечает, что вероятная ближнесрочная цель для поглощения со стороны Связьинвеста - Скай Линк - владеет портфелем неиспользованных GSM-лицензий и имеет сильные позиции для получения лицензий в спектре 1.900 мегагерц для своей CDMA 3G службы. Хотя этой делает меньшим приоритетом участие в тендере на частоты 2.300- 2.400 мегагерц, Fitch отмечает, что условия этого тендера не содержат каких-либо финансовых штрафов за невыполнение условий тендера. Поэтому даже если лицензия будет в итоге отозвана, ущерб для компании будет ограничен лишь незначительной суммой в один миллион рублей. сообщает Рейтер.