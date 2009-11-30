МТС получила сертификат соответствия ISO 9001

ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ, получило сертификат соответствия системы менеджмента качества группы МТС требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МТС.

Согласно сообщению, МТС стала единственной российской телекоммуникационной компанией, подтвердившей соответствие бизнеса Группы компаний стандарту ISO 9001:2008.

Сертификационный аудит провел крупнейший международный орган по сертификации систем менеджмента компания SGS S.A.

Сертификация МТС в сфере предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи и обслуживания абонентов в соответствии со стандартом ISO 9001:2008 распространяется на подразделения компании в России, Украине и Узбекистане. Сертификаты международной аккредитации будут получены как для группы МТС, так и для каждой из зарубежных дочерних компаний МТС, включенных в географию сертификации.

Согласно сообщению, в дальнейшем при прохождении ежегодных подтверждающих аудитов, МТС планирует расширить географию сертификации на все страны своего присутствия.

«Получение сертификата станет для компании дополнительным стимулом к дальнейшей стандартизации требований и подходов к управлению качеством, созданию лучших условий для управления процессами интегрированной системы менеджмента в рамках всей Группы. Кроме того, оно обеспечит основу для постоянного улучшения всех направлений нашей деятельности и позволит компании контролировать качество и выполнение всех контрактных обязательств и технических требований к предоставлению услуг связи», - отметил президент МТС Михаил ШАМОЛИН.

Справка УНИАН. ISO - Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO). Стандарты приняты в качестве национальных более чем 140 странами мира, применимы к любым предприятиям, независимо от их размера и сферы деятельности. Требования стандарта ISO 9001:2008 применяются ко всем аспектам системы управления компании: высшему менеджменту предприятия, маркетингу, проектированию продукции или услуг, управлению персоналом, обеспечению ресурсами и т.д.

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является крупнейшим оператором мобильной связи в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании составляет 97,16 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT.