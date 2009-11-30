Киотский протокол может быть дополнен новым пунктом

Киотский протокол может быть дополнен новым договором, учитывающим необходимость повышения экологичности транспорта, сообщила в понедельник журналистам представитель Международного союза железных дорог (МСЖД) Маргарет Сагевик.

Международные эксперты-экологи совершают поездку по российским железным дорогам в рамках глобального проекта МСЖД, ОАО "РЖД", программы ООН по защите окружающей среды (UNEP) и Всемирного фонда дикой природы (WWF) - "Поезд из Киото в Копенгаген". Этот проект, организованный в знак перехода к новому поколению договоренностей в отношении будущего климатического сотрудничества в мире, стартовал 5 ноября текущего года в Киото (Япония).

В Копенгагене ожидается заключение политического соглашения по активизированию международного диалога о сокращении вредных выбросов в атмосферу. "Нам необходимо принимать новые решения. Те решения, которые были приняты в Киото, были совсем не амбициозными... Мы надеемся, что в рамках мероприятия в Копенгагене будет создан новый договор, который будет включать в себя статью о том, что железные дороги могут стать частью решения экологической проблемы", - сказала Сагевик в ходе посещения Нижнего Новгорода.

По ее словам, новые международные договоренности должны учитывать транспортную составляющую при решении экологических проблем. "Проблема транспорта совершенно не учитывалась в Киотском протоколе, а транспорт дает четверть всех экологических загрязнений", - пояснила представитель МСЖД. передает РИА Новости.