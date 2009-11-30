Латвийский мотоциклист бросился в Даугаву

Латвийский мотоциклист Янис Розитис в понедельник на своем мотоцикле бросился в Даугаву, протестуя против намерения Сейма (парламента) Латвии повысить транспортный налог в стране, сообщает т РИА Новости.

Парламент Латвии на пленарном заседании 26 ноября поддержал в первом чтении поправки к налоговому законодательству, которые предусматривают значительное повышение транспортного налога. Согласно одобренному парламентом законопроекту, ежегодная пошлина на мотоциклы, трициклы и квадроциклы может составить 50 латов (около 100 долларов). Сейчас она составляет 3 лата (примерно 6 долларов). Акция с падением мотоциклиста в Даугаву была заранее подготовлена. Розитис бросился в воду на старом мотоцикле. Во время исполнения трюка мотоциклист не пострадал. Его транспортное средство также удалось вытащить из воды.

В понедельник более тысячи мотоциклистов устроили пикет у здания Сейма, протестуя против повышения транспортного налога. Чтобы законопроект вступил в силу, парламент должен утвердить его в двух чтениях. Во втором чтении законопроект о повышении транспортного налога будет рассматриваться во вторник. Латвия переживает тяжелый экономический кризис. Многие предприятия страны обанкротились. Правительство объявило режим тотальной экономии в стране и повысило ряд налоговых ставок.