Семьям жертв крушения "Невского экспресса" выплатят более 1 млн. руб.

Семья каждого погибшего при крушении "Невского экспресса" получит более 1 млн. рублей, об этом заявил первый вице-премьер Виктор Зубков.

По словам Зубкова, из федерального бюджета семьям погибших выделят по 300 тыс. рублей, тяжело раненым и легко раненым - по 100 тыс. рублей, такие же суммы выплатят регионы из своих бюджетов, по 500 тыс. каждой семье погибшего выплатит РЖД, тяжело раненым РЖД заплатит по 200 тыс. рублей.

Добавим, во вторник начнутся похороны жертв крушения "Невского экспресса". По словам Зубкова, все ритуальные услуги семьям оплачены.

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