Пассажирские ж/д перевозки в Эстонии за 10 мес. сократились 8,9%

Объем пассажирских перевозок Эстонии по железной дороге в октябре текущего года в сравнении с тем же месяцем прошлого года сократился на 9,1% до 420 тыс. пассажиров, сообщает департамент статистики республики.

По сравнению с сентябрем этого года, пассажирские перевозки в октябре сократились на 4,7%.

За 10 месяцев года поездом в Эстонии путешествовали 4,1 млн человек, что, в сравнении с тем же периодом прошлого года, меньше на 8,9%.