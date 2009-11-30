Пассажирские ж/д перевозки в Эстонии за 10 мес. сократились 8,9%
20:33, 30 ноября 2009Транспорт/Связь
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По сравнении с тем же периодом 2008 г.
Объем пассажирских перевозок Эстонии по железной дороге в октябре текущего года в сравнении с тем же месяцем прошлого года сократился на 9,1% до 420 тыс. пассажиров, сообщает департамент статистики республики.
По сравнению с сентябрем этого года, пассажирские перевозки в октябре сократились на 4,7%.
За 10 месяцев года поездом в Эстонии путешествовали 4,1 млн человек, что, в сравнении с тем же периодом прошлого года, меньше на 8,9%.
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