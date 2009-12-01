Аэропорт "Львов" получит 28 млн. грн.

Правительство выделило 28 млн. грн. из Стабилизационного фонда на продолжение строительства взлетно-посадочной полосы в аэропорту г. Львова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время ознакомления с ходом строительства полосы львовского аэропорта.

Она отметила, что все работы по строительству и реконструкции аэропорта во Львове идут с опережением графика.

«Я абсолютно довольна, что все объекты аэропорта строятся, подчеркиваю, с опережением графика», - сказала премьер и выразила благодарность строителям, руководству обладминистрации и мэру Львова.

Она подчеркнула, что проведение работ с опережением графика свидетельствует о большой концентрации усилий, предпринимаемых в Украине для подготовки к Евро-2012. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, правительство и она лично практически еженедельно контролирует все подготовительные работы к проведению Евро.

«Украина к Евро будет подготовлена успешно. Украина достойно пройдет даже мировой финансовый кризис. Все абсолютно процессы - строительство стадионов, аэропортов, магистралей, гостиниц – мы сегодня все успеваем делать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.