Nokia подает в суд на производителей дисплеев

Крупнейший производитель мобильных телефонов Nokia подал в британский и американский суды на прошлой неделе, обвинив ряд крупнейших hi-tech компаний в картельном сговоре с целью завышения цен на дисплеи, используемые в сотовых телефонах и компьютерных мониторах. Об этом сообщает Рейтер

Nokia сообщила во вторник, что иски последовали после правительственных расследований в США, Европе и других странах.

Пресс-секретарь компании отказался сообщить, какую сумму ущерба компания требует возместить.

"Nokia прежде всего обращает внимание на картели на рынках жидкокристаллических дисплеев и электродно-лучевых трубок", - заявила Nokia.

Производитель сообщил, что среди компаний, названных в исках, такие гиганты как Hitachi, LG, Philips, Samsung, Sharp и Toshiba.