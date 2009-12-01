Nokia подает в суд на производителей дисплеев

18:14, 01 декабря 2009
Транспорт/Связь
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За завышение цен

Крупнейший производитель мобильных телефонов Nokia подал в британский и американский суды на прошлой неделе, обвинив ряд крупнейших hi-tech компаний в картельном сговоре с целью завышения цен на дисплеи, используемые в сотовых телефонах и компьютерных мониторах. Об этом сообщает Рейтер

Nokia сообщила во вторник, что иски последовали после правительственных расследований в США, Европе и других странах.

Пресс-секретарь компании отказался сообщить, какую сумму ущерба компания требует возместить.

"Nokia прежде всего обращает внимание на картели на рынках жидкокристаллических дисплеев и электродно-лучевых трубок", - заявила Nokia.

Производитель сообщил, что среди компаний, названных в исках, такие гиганты как Hitachi, LG, Philips, Samsung, Sharp и Toshiba.

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