Завтра Петербург будет хоронить погибших в "Невском экспрессе"

Похороны погибших пассажиров поезда номер 166 "Невский экспресс" сообщением Москва-Санкт-Петербург, который потерпел крушение 27 ноября, пройдут в Петербурге в среду, сообщает РИА Новости.

Первые две жертвы скорого поезда - экс-вице-губернатора города, экс-сенатора, председателя правления "Российских автомобильных дорог" Сергея Тарасова и главу "Росрезерва" Бориса Евстратикова похоронили во вторник.

Согласно основной версии правоохранительных органов, причиной катастрофы поезда, потерпевшего крушение примерно в километре от административной границы Новгородской и Тверской областей, стал теракт, в результате которого

Как сообщил РИА Новости сотрудник городского комитета по социальной политике, большинство погибших будут похоронены на Смоленском и Южном кладбищах города", - сказал он. По последним данным управления МЧС РФ, без вести пропавших в результате крушения "Невского экспресса" не осталось, таким образом, погибшими на настоящий момент числятся 27 человек.

Среди 27 погибших в аварии, по уточненным данным, 18 петербуржцев. "Ранее сообщалось о 17 погибших жителях северной столицы. Сегодня (во вторник) был опознан последний погибший, который оказался петербуржцем. Его тело пока не доставлено в город", - отметил сотрудник городского комитета по социальной политике.

В больницах в настоящее время находятся 95 пострадавших, 13 из них - в тяжелом состоянии, сообщила во вторник пресс-служба Минздравсоцразвития РФ. "По состоянию на 15.00 1 декабря в стационарах находятся 95 пострадавших, из них в тяжелом состоянии - 13 человек", - говорится в сообщении.