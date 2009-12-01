Eesti Raudtee транспортировала 150 контейнеров в РФ с грузом НАТО

Компания Eesti Raudtee (Эстонская железная дорога) с сентября этого года транспортировала 150 контейнеров в Россию с грузом НАТО назначением в Афганистан.

Об этом корреспонденту ИА «РЖД-Партнер.Ру» сообщил специалист по связям с общественностью Eesti Raudtee Урмас Глазе.

Контейнеры прибывают в порт из Германии, затем отправляются в РФ, где груз принимает российский оператор. «Мы готовы переваливать и больше контейнеров, а пока, транспортируя их, выступаем звеном в большой цепи доставки, - сказал У. Глазе. –Наличие договора с компанией «ТрансКонтейнер» позволяет нам арендовать вагоны, если возникнет такая необходимость».

По неофициальным данным, организатор проекта немецкая компания Schenker, которая выиграла государственный заказ на транспортировку данных невоенных грузов.

В этом году Eesti Raudtee планирует перевезти 25 млн тонн грузов, однако на предприятии прогнозируют в течение двух лет снижение грузоперевозок до 18 млн тонн в год.