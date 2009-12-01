Азербайджан прогнозирует рост грузоперевозок к 2014 году на 28,6%

Правительство Азербайджана прогнозирует увеличение к 2014 году объема грузоперевозок на 28,6% по сравнению с планируемым показателем за 2009 год - до 249,4 млн тонн, сообщили в правительстве.

Согласно прогнозам правительства, по итогам 2009 года уровень грузоперевозок составит 193,9 млн тонн, в 2010 году - 209,6 млн тонн, в 2011 году - 223 млн тонн, в 2012 году - 233 млн тонн.

В 2010-2013 годах наибольший объем грузов будет перевозиться по-прежнему автомобильным транспортом. Так, по прогнозам в 2013 году объем перевозок автотранспортом достигнет 129,7 млн тонн (рост на 36,5% по сравнению с ожидаемым показателем за 2009 год).

Объем перевозок по железной дороге в 2013 году может составить 30 млн тонн (рост на 25%), морским транспортом - до 15,4 млн (рост на 16,6%), авиационным - 0,07 млн (рост в 2,3 раза).

Транспортировка по трубопроводам в 2013 году может возрасти на 20,2% - 74,2 млн тонн. При этом объем транспортировки нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в 2013 году прогнозируется на уровне 40,9 млн тонн (рост на 12,9%).

В 2010 году по трубопроводу БТД будет транспортировано 40,2 млн тонн нефти, в 2011 году - 42,4 млн тонн, в 2012 году - 38,1 млн тонн.