Казахстан до 2020 г. инвестирует в ж/д отрасль около 30 млрд. долл.

Инвестиции в железнодорожную отрасль Казахстана до 2020 года составят 4,26 трлн тенге (около $28,7 млрд), сообщил министр транспорта и коммуникаций Абильгази Кусаинов на заседании правительства во вторник в Астане.

"Разработаны основные направления развития железнодорожного транспорта республики до 2020 года. Исходя из текущего состояния и целей, основными задачами развития отрасли являются, во-первых, формирование оптимальной для государства и общества системы функционирования железнодорожного транспорта, во-вторых, обновление и модернизация основных средств производства", - сказал он.

В свою очередь президент АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ) Аскар Мамин на правительственном заседании сообщил, что компания планирует до 2020 года направить на модернизацию 3 трлн тенге, в том числе 1 трлн 294 млрд - на обновление парка грузовых вагонов и тяжелого подвижного состава, 105 млрд тенге - на обновление пассажирских вагонов, 1 трлн 424 млрд тенге - на модернизацию объектов магистральной инфраструктуры, 241 млрд тенге - телекоммуникационной инфраструктуры.

А. Мамин отметил, что КТЖ планирует обеспечить "полную ликвидацию дефицита пассажирских вагонов уже к 2014 году, в первую очередь за счет капитально-восстановительных работ имеющегося парка, а также оптимизации пассажирских маршрутов за счет перевода на скоростное движение".

По словам главы Минтранскома, требуемый объем субсидирования пассажирских перевозок за счет средств республиканского и местных бюджетов до 2020 года составит 382,15 млрд тенге. На обновление локомотивного и вагонного парков потребуется 160 млрд тенге за счет средств республиканского бюджета и 2,4 млрд тенге средств местных бюджетов.

Министр отметил необходимость повышения тарифов на пассажирские перевозки по железной дороге "в целях обеспечения инвестиционных потребностей". Так, в 2010 году предполагается рост на 17,6%, в 2011-2014 годы - на 15% ежегодно с последующей корректировкой на уровень инфляции, отметил А. Кусаинов.

С будущего года предполагается осуществить дерегулирование тарифов на грузовые и пассажирские перевозки по вагонной составляющей, а с 2013 года - ввести полное дерегулирование по тарифам на перевозочную деятельность. Также предполагается ввести 100%-ное субсидирование пассажирских перевозок с 2013 года. "При этом частичное государственное субсидирование в 2010 году составит 16,7 млрд тенге, в 2011 году - 19,4 млрд тенге, в 2012 году - 22,2 млрд тенге", - сказал он.

Официальный курс на 1 декабря - 148,67 тенге/$1.