Приволжская желдорога РЖД взята под повышенную охрану

Железнодорожники постоянно проверяют состояние шпал и рельсов, тягового и подвижного составов

Пассажирам не рекомендовано перевозить вещи, багаж, посылки и иные предметы, полученные от посторонних и неизвестных лиц

Сотрудники УВД на транспорте Приволжской железной дороги приняли дополнительные меры по усилению охраны железнодорожных объектов в связи с подрывом «Невского экспресса», передает РИА Новости. Как сообщил сотрудник службы по связям с общественностью Приволжской железной дороги, на вокзалах увеличена численность нарядов патрульно-постовой службы, поезда пригородного сообщения сопровождают сотрудники транспортной милиции.

По его словам, сотрудник РЖД постоянно проверяют состояние шпал и рельсов, тягового и подвижного составов. В повышенную готовность приведены аварийно-спасательные формирования, восстановительные и пожарные поезда, медицинские выездные бригады, лечебные и санитарно-гигиенические учреждения и ремонтно-восстановительные бригады, хозяйства сигнализации, централизации и блокировки.

По особой охраной находятся мосты, тяговые подстанции, узлы и дома связи, системы водоснабжения, объекты здравоохранения, учебные заведения. На вокзалах и перронах по громкоговорящей связи регулярно передаются сообщения о необходимости повышения бдительности пассажиров и работников транспорта.

Пассажирам не рекомендовано перевозить вещи, багаж, посылки и иные предметы, полученные от посторонних и неизвестных лиц.