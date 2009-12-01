GM сократит в Великобритании около 350 рабочих мест

Американский автоконцерн General Motors (GM) сократит 354 рабочих места на заводе Vauxhall в г. Лутон в Великобритании.

Руководство автоконцерна обсудит с сотрудниками завода предстоящие сокращения, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

В настоящее время на заводе Vauxhall в г.Лутон, расположенном в 57 км от Лондона, трудятся 1,5 тыс. человек.

Напомним, несколькими днями ранее GM объявил, что планирует сократить около 9 тыс. мест на предприятиях в Европе, из которых до 60% придется на Германию.

5 ноября 2009 г. GM заявил, что не будет продавать Opel консорциуму в составе канадской Magna International и Сбербанка РФ. Соответствующее решение принял совет директоров GM. В качестве причин этого неожиданного решения называются изменившиеся рыночные условия и стратегическая важность Opel для бизнеса GM.