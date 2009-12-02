В Украине до конца года выпустят четыре самолета

До конца года в Украине предприятия "Авиант" и Харьковский авиазавод выпустят 4 самолета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Кабинете министров Украины сказал министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ.

«До конца года у нас будет на "Авианте" выпущена машина Ан-148, на Харьковском заводе мы планируем, что 3 самолета выйдут до конца года. Один уже проходит летные испытания и будет передан по заграничному контракту», - сказал В.НОВИЦКИЙ.

Кроме того, он сообщил, что в декабре т.г. начинается реализация международных контрактов с Индией и с Ираком. «Это даст возможность загрузить производство на 410-м заводе (Завод №410 гражданской авиации – УНИАН), на «Авианте», и в следующем году на том же «Авианте» планируется произвести и поставить компаниям по договорам 10 самолетов: четыре Ан-148, и шесть Ан-30», - сказал В.НОВИЦКИЙ.

Министр также отметил, что есть перспектива существенного наращивания производства на Харьковском авиазаводе. «Сейчас, после того как будет принят бюджет на следующий год, будет запущена серьезная программа по модернизации производственной базы, которая даст нам возможность серьезно решить вопрос по улучшению качества и конкурентоспособности (самолетов)», - сказал В.НОВИЦКИЙ.

«Циклон-4» стартует с бразильского космодрома в следующем году

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подтверждает, что запуск ракеты-носителя «Циклон-4» с бразильского космодрома “Алкантара” состоится в следующем году.

Cегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с Президентом Федеративной Республики Бразилия Луисом Игнасио Лула да СИЛВОЙ глава Украинского государства сказал: “Сегодняшние переговоры сняли все вопросы по реализации проекта запуска украинской ракеты-носителя «Циклон-4» с бразильского космодрома “Алкантара”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что отныне реализация проекта приобретает исключительно практический характер.